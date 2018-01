(ANSA) - MADRID, 11 GEN - La presidente uscente del Parlament di Barcellona, l'indipendentista Carme Forcadell, ha annunciato oggi di avere rinunciato alla candidatura alla propria successione nella nuova legislatura catalana. Forcadell, rieletta deputata con Erc alle elezioni del 21 dicembre, è stata incriminata come diversi altri leader catalani per presunta ribellione dalla giustizia spagnola - e incarcerata per una notte - per avere portato avanti il progetto politico dell'indipendenza. Rischia 30 anni di carcere.