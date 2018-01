Regeni: Cambridge promette borsa di studio in suo nome

(ANSA) - CAMBRIDGE, 11 GEN - "Una borsa di studio in memoria di Giulio" Regeni e intitolata a suo nome. E' l'iniziativa a cui l'università di Cambridge sta lavorando per ricordare il ricercatore italiano partito da questo prestigioso tempio inglese della cultura esattamente due anni fa per andare incontro a una morte in Egitto sulla quale le indagini debbono ancora fare piena luce. Lo riferisce all'ANSA Angel Gurria, dell'ufficio stampa dell'ateneo, tuttora l'unico autorizzato a parlare con i giornalisti - con poche e misuratissime parole - sulla vicenda.