Trump, cena a Mar-a-Lago per primo anno presidenza

(ANSA) - NEW YORK, 11 GEN - Il presidente americano Donald Trump sta organizzando una cena nel suo resort di Mar-a-Lago, in Florida, per celebrare il suo primo anno alla Casa Bianca, il 20 gennaio. Lo riportano i media statunitensi. Il tycoon si rechera' a Palm Beach anche questo fine settimana, da domani a lunedi'. Come riportano i media statunitensi, la campagna di Trump ha organizzato un concorso che mette in palio due biglietti (oltre al viaggio aereo e a una notte in hotel) per partecipare alla cena del 20 gennaio. A Mar-a-Lago e' in programma anche un altro evento il 18 gennaio sempre legato al primo anniversario dall'insediamento di Trump.