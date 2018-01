Catalogna: leader indipendentisti ritrattano davanti giudice

(ANSA) - MADRID, 11 GEN - I leader indipendentisti catalani Jordi Sanchez e Jordi Cuixart in carcere da quasi 3 mesi a Madrid noti come 'i due Jordi' e considerati 'detenuti politici' dal campo secessionista hanno 'abiurato' davanti al gip del tribunale supremo spagnolo che deve decidere se scarcerarli affermando che il referendum del 1 ottobre è stato solo "simbolico". Fonti che hanno assistito agli interrogatori hanno detto alla stampa catalana che i due dirigenti della società civile indipendentista hanno anche detto al giudice di non essere per una 'via unilaterale' verso l'indipendenza.