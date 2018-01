Casa Bianca, ancora nessun accordo su 'dreamers'

(ANSA) - WASHINGTON, 11 GEN - La portavoce della Casa Bianca Sarah Sanders ha sostenuto oggi che "non è ancora stato raggiunto un accordo" per proteggere i 'dreamers', gli immigrati entrati da minorenni in Usa al seguito di genitori immigrati illegalmente. Sanders ha così smentito l'annuncio fatto dal senatore repubblicano Jeff Flake. "Tuttavia - ha aggiunto - pensiamo che si possa ancora fare e siamo molto concentrati nel tentativo di fare in modo che accada".