New York, la statua di Colombo si "salva'". Ma non resterà da sola

La statua di Cristoforo Colombo a New York resterà dove è, a Columbus Circle, ma sarà aggiunta una «targa informativa sulla sua vita e sarà realizzato un monumento dedicato alle popolazioni indigene» nelle vicinanze. Lo ha deciso la commissione istituita dal sindaco Bill de Blasio, secondo quanto riportano i media americani.

La statua di Colombo a New York è rimasta 'vittimà della 'guerra delle statuè scoppiata in tutti gli Stati Uniti nei mesi scorsi contro quelle che vengano ritenute simboli sudisti.