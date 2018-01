Rapina in gioielleria a Milano, sei arresti

(ANSA) - MILANO, 12 GEN - Sei persone sono state raggiunte da un'ordinanza di custodia cautelare per una rapina commessa il 20 marzo 2017 in una gioielleria in via Marco d'Agrate, a Milano. Il provvedimento, eseguito dagli agenti del commissariato Scalo Romana, riguarda due donne e quattro uomini (quattro in carcere e due ai domiciliari), tutti italiani. Sono stati trovati e sequestrati cappelli, una pettorina con la scritta Polizia e le armi utilizzate.