Germania: Possibile accordo in vista

(ANSA) - BERLINO, 12 GEN - E' stata trovata una breccia per un possibile accordo di governo nelle trattative tra Cdu-Csu e Spd, dopo quasi 24 ore di consultazioni. Lo riferisce l'agenzia di stampa tedesca Dpa. Un accordo definitivo dipende ancora dall'assenso dei gruppi di negoziatori. Lo riferisce Dpa, citando fonti vicine ai partecipanti ai tavoli negoziali. I dirigenti dei partiti dell'Unione (Cdu-Csu) e Spd si sono accordati per superare gli scogli che da settimane incagliavano le trattative per una nuova riedizione della Grosse-Koalition: tasse e migranti. E' stato raggiunto l'accordo di non aumentare l'aliquota massima di imposta, come invece chiedeva l'Spd, e di permettere il ricongiungimento familiare dei migranti al ritmo di 1000 persone al mese.