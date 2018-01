Incendio in azienda: vigili del fuoco al lavoro tutta notte

(ANSA) - BRESCIA, 12 GEN - Sono proseguite tutta la notte è sono ancora in corso le operazioni di spegnimento del vasto incendio scoppiato nella serata di ieri all'interno dell'azienda Saleri di Lumezzane (Brescia) che produce macchinari per raffreddamento per automobili. Le fiamme, dopo aver divorato un capannone di circa diecimila metri quadri ha raggiunto anche una seconda azienda che risulta seriamente danneggiata. L'Arpa sarà chiamata alla valutazione dell'impatto ambientale che il rogo e il fumo possono aver provocato.