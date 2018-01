(ANSA) - TOKYO, 12 GEN - Primo caso invernale di influenza avaria registrato in Giappone, come hanno indicato le autorità sanitarie della prefettura di Kagawa, a ovest dell'arcipelago. La conferma della diffusione del virus H5 è arrivata giovedì, quando 55 galline sono state trovate morte da un agricoltore in una fattoria della città di Sanuki. Il personale veterinario della prefettura ha predisposto l'abbattimento di almeno 91 mila polli in un tempo massimo di 24 ore. Le autorità hanno deciso il blocco della distribuzione di pollo e uova da tutte le cooperative agricole comprese in un raggio di 10 chilometri dalla fattoria interessata, per evitare una pandemia.