Germania, accordo per il governo. L'euro vola ai massimi da 3 anni

I negoziatori dell’Unione (Cdu-Csu) e ora anche quelli del Spd hanno dato parere positivo all’intesa raggiunta dai dirigenti dei tre partiti e rispettivi capi-gruppo.

"Abbiamo raggiunto un risultato eccezionale" ha detto il leader del partito socialdemocratico Martin Schulz, mettendo l’accento sui risultati raggiunti "per un contratto di governo" sullo stato sociale, con l’aumento degli aiuti alle famiglie, gli investimenti nel sistema della formazione. "Abbiamo raggiunto l'unanimità con i nostri negoziatori del Spd". Ho "lavorato in uno spirito di fiducia per poter dare al Paese un governo stabile", ha commentato la cancelliera tedesca Angela Merkel. "Dobbiamo essere più veloci nelle decisioni", ha aggiunto, scendendo poi nei dettagli dei diversi punti dell’accordo nel corso di una conferenza stampa.

L’euro sale ai massimi da tre anni dopo l’accordo politico raggiunto in Germania per la Grosse-Koalition. La moneta unica ha superato la soglia 1,21 dollari spingendosi fino a un massimo di seduta di 1,2137 dollari.

"L'intesa tra #Merkel e #Schulz getta le basi per un governo di coalizione in Germania. Una buona notizia per l’Europa", scrive su Twitter il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni.