C.destra:Brunetta, primi in tutti sondaggi, torniamo a Chigi

(ANSA) - ROMA, 12 GEN - "Proprio ieri abbiamo chiuso con i quattro petali del centrodestra - Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia e Noi con l'Italia - i 10 punti programmatici comuni, che rappresentano la base per la nostra proposta di governo. La prossima settimana questo documento verrà presentato ufficialmente e sarà un momento molto importante". Lo ha detto Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, intervenendo, a Vicenza, ad una conferenza stampa per la presentazione del candidato sindaco Fabio Mantovani. "Il centrodestra è in grande salute, tanto in Italia quanto nel Veneto. Per tutti i sondaggi siamo tra il 38 e il 40%, con grande distacco, di almeno dieci punti, dal Movimento 5 stelle e dal centrosinistra di Renzi, sempre più in caduta libera. Abbiamo una grande responsabilità e abbiamo la grande occasione di vincere e di tornare a Palazzo Chigi