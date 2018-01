Trump: Khan, 'ha capito che non era gradito a londinesi'

(ANSA) - LONDRA, 12 GEN - "Molti londinesi avevano messo bene in chiaro come Donald Trump non fosse il benvenuto qui con la sua agenda che alimenta le divisioni. Sembra che egli abbia finalmente ricevuto il messaggio". E' pungente la reazione del sindaco laburista di Londra, Sadik Khan, all'annuncio della rinuncia del presidente Usa a una 'visita di lavoro' nella capitale britannica a febbraio, in occasione dell'inaugurazione della ciclopica nuova ambasciata americana nel Regno Unito. Così come quella dell'intera opposizione laburista e di altri esponenti politici britannici, nonché del movimento di opinione denominato 'Stop Trump'.