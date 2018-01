Portava lince al guinzaglio a Milano, denunciata bulgara

(ANSA) - MILANO, 12 GEN - È stata denunciata per detenzione di animali pericolosi per l'incolumità pubblica una donna bulgara di 36 anni che nel novembre scorso era stata avvistata ai giardini Montanelli di Milano con un esemplare di Caracall al guinzaglio. Ora l'animale le è stato sequestrato. La lince selvatica (originaria di Asia, Africa e Medio Oriente) era nata in Belgio ed è stata acquistata in Repubblica Ceca nel maggio scorso per 10mila euro. In Bulgaria, paese d'origine della donna, la detenzione dell'animale non è vietata dalla legge ma in Italia, con l'introduzione della cosiddetta legge Cites del 1996 è vietato il possesso senza eccezioni. Ieri i carabinieri della Forestale hanno sequestrato la lince nell'appartamento in centro della proprietaria. In casa, nonostante la pericolosità della specie, era lasciato libero. Per ora è stato affidato a una clinica veterinaria poi sarà consegnato a un centro autorizzato alla gestione degli animali pericolosi. La donna ha già annunciato ricorso.