Risponde a una 'proposta' su Fb, si sposa dopo sei giorni

(ANSA) - ROMA, 12 GEN - Di post stravaganti su Facebook ce sono milioni al giorno ma con uno di questi un trentenne nigeriano ha cambiato radicalmente la sua vita. Lo scorso 30 dicembre Chidimma Amedu ha postato una proposta di matrimonio concedendo alle aspiranti spose soltanto 24 ore per rispondere. "Ho l'età giusta, sono pronto a sposarmi e non voglio perdere tempo", era scritto nel bizzarro messaggio. E ancora "inviatemi le vostre 'domande'", continuava con un linguaggio più adatto ad un colloquio di lavoro che ad un incontro romantico. "La più qualificata diventerà mia moglie il 6 gennaio 2018. Buona fortuna", concludeva Chidimma con tanto di data a dimostrazione della serietà delle sue intenzioni. Incuriosita dal post Sophy Ijeoma, nigeriana come Chidimma ma di un città a 500 km di distanza dalla sua, ha deciso di rispondergli. Inizialmente per gioco, ha raccontato alla Bbc. "E' stato amore a prima vista", ha confessato Sophy. Come da post, il 6 gennaio si sono sposati, naturalmente documentando il lieto evento su Facebook.