(ANSA) - BRESCIA, 12 GEN - "L'accordo mi sembra sia chiaro: se vince la coalizione di centrodestra il partito che prende più voti esprime il premier. Se la Lega prenderà più voti, il premier sarà Matteo Salvini". Lo ha detto a Brescia Roberto Maroni che ha partecipato alla firma dell'accordo per la valorizzazione turistica delle tre valli bresciane. "Io non mi candido. Non per Palazzo Chigi e nemmeno per il Parlamento. Nuova vita", ha ribadito.