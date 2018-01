Scende dallo scuolabus e un'auto lo travolge: muore bimbo di 9 anni

E’ morto il bambino di 9 anni della frazione Ponte Carate di San Genesio (Pavia), che ieri pomeriggio era stato investito da un’auto subito dopo essere sceso dallo scuolabus. I tentativi dei medici del San Matteo di Pavia di salvargli la vita purtroppo si sono rivelati inutili.

Già questa mattina la situazione del bimbo, ricoverato alla Rianimazione dell’ospedale pavese, appariva ormai compromessa a causa delle gravissime lesioni riportate nell’incidente. Trascorso il periodo di sei ore di osservazione previsto dalla legge, è stata dichiarata la sua morte cerebrale.

Prosegue intanto l’inchiesta avviata per accertare le cause del drammatico investimento. Il bambino è stato investito, mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali, da un’auto che seguiva lo scuolabus e lo ha sorpassato mentre era fermo per far scendere lo scolaro.