Beatrice Lorenzin: "La politica è diventata ormai rutto libero..."

«Dicono che in campagna elettorale, siccome la gente non ci arriva, tu gli dici una cosa semplice: fregano là. A forza di semplificare siamo arrivati allo zero o sotto zero. Siccome la semplificazione del linguaggio non ce la fa più, la politica è diventata "rutto libero". Scusatemi. E’ una drammatica rappresentazione della realtà». Così Beatrice Lorenzin, a Pescara, nel corso dell’inaugurazione del primo comitato elettorale di "Civica popolare" aperto in Italia, cioè quello di Federica Chiavaroli.

Lorenzin ha poi aggiunto: «Per me Movimento 5 Stelle e Lega sono esattamente la stessa cosa, uguali su tutto. Si presentano solo con una veste diversa - ha detto - uno con una veste identitaria territoriale e ha sostituito l’identità alla verità, e l’altro con la "Casaleggio associati" dietro, ma sono pronti a tutto per un voto in più».