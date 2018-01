(ANSA) - NEW YORK, 12 GEN - Un pagamento da 130.000 dollari per 'comprare' il suo silenzio. Michael Cohen, il legale di Donald Trump, avrebbe raggiunto un accordo con l'ex porno star Stephanie Clifford nell'ottobre del 2016, un mese prima delle elezioni. In base all'intesa, a fronte del pagamento Clifford non avrebbe dovuto parlare pubblicamente di un presunto rapporto sessuale con Trump. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti. Trump ha sposato Melania Trump nel 2005.