Ue nomina 'Gruppo di alto livello' per lotta a fake news

(ANSA) - BRUXELLES, 13 GEN - La Commissione Ue ha nominato un Gruppo di alto livello di 39 esperti per la lotta alle notizie false e alla disinformazione online. Del contingente italiano fanno parte la dirigente di Mediaset Gina Nieri, i giornalisti Federico Fubini e Gianni Riotta, e il docente dell'università Bocconi Oreste Pollicino. Lo si legge in una nota della Commissione europea. Il gruppo contribuirà allo sviluppo di una strategia Ue per combattere il fenomeno delle fake news, che sarà presentata nell'aprile 2018. "Attraverso un sforzo collettivo, credo davvero che saremo capaci di identificare azioni efficaci per lottare contro l'epidemia di informazioni false e la disinformazione online, nel rispetto dei principi fondamentali", commenta il commissario Ue al digitale Mariya Gabriel.