Afghanistan: battaglia tra esercito e talebani, undici morti

(ANSA) - KABUL, 13 GEN - Un commando di talebani ha attaccato la notte scorsa check-point dell'esercito nella provincia meridionale afghana di Helmand, generando vasti scontri che si sono saldati con un bilancio di undici morti, quattro soldati e sette insorti. Lo riferisce l'agenzia di stampa Pajhwok. Fonti attendibili che non hanno voluto essere identificate, hanno precisato che gli incidenti sono avvenuti nel distretto di Greshk e che oltre alle vittime, numerosi militari e militanti sono rimasti feriti. L'esistenza dei combattimenti è stata confermata anche dal portavoce dei talebani Qari Yousaf Ahmadi che, via Twitter, ha proposto un bilancio di cinque soldati uccisi e due feriti in attacchi nell'area di Torabi Hotal del distretto di Greshk.