Ambiente: Puglia, Cc sequestrano ex calzaturificio Adelchi

(ANSA) - TRICASE (LECCE), 13 GEN - I carabinieri del nucleo operativo ecologico di Lecce, coadiuvati da personale della polizia locale di Tricase, hanno sequestrato l'intero ex stabilimento calzaturiero dell'azienda "Nuova Adelchi spa in liquidazione", esteso per circa 70.000 metri quadrati e costituito da aree scoperte e capannoni industriali. Il sequestro si è reso necessario per via dell'ingente quantità di rifiuti speciali anche pericolosi, depositati in modo incontrollato. L'opificio, in stato di completo abbandono ed oggetto di furti ed atti di vandalismo, risulta interessato dai rifiuti industriali derivanti dalla passata attività ed in particolare da decine di fusti metallici di varia capacità contenenti rifiuti liquidi pericolosi (verosimilmente solventi e vernici), alcuni dei quali corrosi dalla ruggine che ne aveva provocato la perdita del loro contenuto, riversatisi sulla pavimentazione sottostante.