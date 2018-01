Migranti: a fuoco auto prete ex gestore centro accoglienza

(ANSA) - GENOVA, 13 GEN - I carabinieri indagano per il rogo dell'auto di un prete che gestiva un centro accoglienza per migranti nell'entroterra di Genova. E' andata distrutta la Fiat Punto utilizzata da don Mario Pieracci, ex gestore del centro accoglienza di Belpiano di Borzonasca, in val d'Aveto. Le fiamme hanno danneggiato anche la legnaia dell'abitazione del prete. Il fuoco è stato spento dai vigili del fuoco di Chiavari. Le indagini sulle origini del rogo sono state avviate dai carabinieri della locale stazione di Borzonasca e della compagnia di Lavagna. Si ipotizza che l'incendio possa essere di origine dolorosa anche se non si esclude il corto circuito visto che la vettura è molto vecchia. In passato don Pieracci era stato criticato e minacciato con delle scritte per la gestione del centro di accoglienza di migranti Oasi di Belpiano. Tensioni che con il passare del tempo sembravano attenuate anche perché il numero dei migranti ospitati era diminuito. (ANSA).