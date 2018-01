Frecciargento ritarda sei ore, per passeggeri notte a bordo

(ANSA) - GENOVA, 13 GEN - Cinque treni dell'alta velocità hanno accumulato gravi ritardi per un guasto avvenuto ieri sera sulla linea Av del Lazio e i passeggeri sono stati costretti a trascorrere la notte a bordo. A subire i disagi maggiori sono stati i 120 viaggiatori del Frecciargento 8586 Roma-Genova partito dalla capitale alle 19.45: invece di giungere a Genova Principe alle 23.45 vi è giunto alle 6 stamane con 6 ore e 15 di ritardo. Cinque passeggeri per proseguire il viaggio dal capoluogo ligure sono stati autorizzati a prendere un taxi da Trenitalia che poi rimborserà il prezzo della corsa. I viaggiatori, come anticipato dal sito 'Genova Quotidiana', hanno denunciato di avere vissuto "una notte da incubo, con scarsa assistenza senza bevande calde e cibo". Trenitalia ammette i disagi precisando che ai passeggeri sono stati serviti tutti i generi alimentari del bar punto ristoro a bordo del treno. Il guasto che ha bloccato il Frecciargento sarebbe avvenuto a causa del maltempo dei giorni scorsi fra Gallese e Orte: i 5 treni ad ad alta velocità bloccati sono stato retrocessi sino alla stazione di Capena e poi inviati sulla linea tradizionale con ritardi medi di 200 minuti. Ritardi elevati anche per 25 treni a media lunga percorrenza. La linea ad Av è stata ripristinata dopo le 2 di notte dai tecnici di Rfi.