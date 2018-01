Sicurezza: a Napoli 'marcia ombrelli', basta movida violenta

(ANSA) - NAPOLI, 13 GEN - La marcia degli ombrelli per la legalità. A Napoli, sfilano cittadini stanchi dell'illegalità diffusa e chiedono più sicurezza, più controlli, il rispetto delle regole del vivere civile. Protestano, da piazza Matteotti fino a piazza dei Martiri, contro le baby gang che impazzano in città nelle notti di una movida sempre più molesta. In Galleria Umberto i manifestanti si sono disposti in cerchio, con i loro ombrelli colorati, gli striscioni, e la richiesta di una città tranquilla. Di giorno e di notte, nei quartieri come Chiaia crocevia di una movida troppo spesso ostaggio dei violenti. Durante il corteo si ricorda l'ennesima aggressione ieri sera ad opera di una baby gang: "Ieri è toccato a un ragazzo, domani potrebbe essere il turno di un vostro figlio", dice Gennaro Esposito, presidente del Comitato per la quiete pubblica e la vivibilità.