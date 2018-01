Scuola: Anief, oltre 35mila domande pensioni docenti e Ata

(ANSA) - ROMA, 13 GEN - Secondo dati Miur, gli insegnanti che hanno presentato domanda per andare in pensione sono stati 25.246, mentre per quanto riguarda il personale Ata - gli amministrativi, i tecnici e gli ausiliari - sono state inoltrate 7.936 domande. A queste vanno aggiunte alcune migliaia di domande di accesso all'Ape social, riservata nella scuola solo alle maestre dell'infanzia che curano alunni fino a 6 anni, ma soprattutto a coloro che verranno collocati a riposo d'ufficio o a seguito della domanda di accesso. Lo rende noto l'associazione sindacale Anief. Globalmente, considerando anche queste categorie, nel comparto scuola nel corso dell'anno a lasciare il servizio per il pensionamento saranno oltre 35 mila dipendenti. I quali, sommati agli attuali posti vacanti, alle 40mila cattedre di sostegno in deroga, ai 20mila spostati con l'ultima Legge di Stabilità da organico di fatto a quello diritto, porteranno anche quest'anno ad avere ben oltre 100mila supplenze annuali di lunga durata, ricorda il sindacato.