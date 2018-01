(ANSA) - MILANO, 13 GEN - Ha provocato un incidente stradale che è costato la vita a due persone ed è risultato positivo all'alcoltest con risultati molto al di sopra del limite consentito dalla legge. Per questo un uomo di 25 anni è stato arrestato per omicidio stradale plurimo a Milano. L'incidente è avvenuto questa mattina alle 4.45 tra via Cosenz e via Durando, nella periferia nord della città. Alla guida di una Opel Corsa, il 25enne non ha dato la precedenza e ha urtato una Clio con a bordo 5 persone. Un ragazzo di 18 anni e una donna di 44 anni sono deceduti mentre una ragazza di vent'anni è in pericolo di vita.(ANSA).