L’attrice Eliza Dushku ha detto di essere stata molestata sessualmente all’età di 12 anni da un capo stuntmen, Joel Kramer, durante la produzione del film 'True lies', nel 1994.

In un post sul suo account Fb, la Dushku ha accusato Kramer, 36 anni, anche di averle causato un incidente sul set per vendicarsi dopo che lei aveva confidato la molestia subita ad un amico. Kramer ha negato ogni addebito in una intervista a Variety.

Il regista di «True Lies», James Cameron, ha detto di non sapere nulla di quanto accaduto a Eliza Dushku e ha lodato la sua denuncia.