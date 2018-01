(ANSA) - MILANO, 14 GEN - Sono tre, due dei quali in condizioni molto gravi le persone ustionate per l'esplosione avvenuta oggi nel kartodromo a Rozzano (Milano). Tutti sono ricoverati in rianimazione e intubati. Da quanto riferito, due uomini sono stati trasportati con un'auto privata alla clinica Humanitas di Rozzano dove al momento si parla di "grado di ustione elevato". Il terzo, portato in elicottero al Niguarda di Milano, è meno grave nonostante abbia il capo e il volto interamente ustionati e sia ricoverato in rianimazione.