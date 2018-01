Maddie: morte 'sospetta' chiacchierato ex detective privato

(ANSA) - LONDRA, 14 GEN - E' morto in circostanze su cui i media britannici manifestano qualche sospetto Kevin Halligen, 56 anni, il chiacchierato ex investigatore privato assoldato nel 2008 dai genitori di Maddie McCann, la bimba scomparsa da un resort in Portogallo ormai 11 anni fa e mai più ritrovata. Halligen, riporta Sky News, é stato trovato agonizzante ieri nella sua casa del Surrey, in Inghilterra, ed é spirato poco più tardi. La polizia locale al momento non ha avanzato alcuna ipotesi di reato, ma ha comunque definito il decesso "non spiegato" sulla base dei primi esami. Il detective era comparso sulla scena del caso McCann su iniziativa del papà e della mamma di Maddie, scontenti delle indagini della polizia portoghese, e s'era presentato come una sorta di pseudo James Bond. Ma dopo un anno gli stessi McCann l'avevano licenziato per mancanza di risultati concreti. In seguito era stato accusato di truffa negli Usa per un altro contratto d'investigazione.