Hawaii: polemica su Trump, 'durante allarme giocava a golf'

(ANSA) - NEW YORK, 14 GEN - E' polemica su Donald Trump che, nel pieno dell'emergenza alle Hawaii per l'allerta missilistico, ha continuato - riportano i media - a giocare a golf sui campi di sua proprietà in Florida. E invece di rassicurare la popolazione duramente provata dal falso allarme ha preferito twittare ancora una volta contro i media. L'atteggiamento del presidente viene preso di mira su molti giornali e social network, dove si sottolinea l'assoluto silenzio di Trump sull'episodio: "Avrebbe potuto twittare subito che l'allerta era un falso allarme - scrive il Washington Post - condividendo immediatamente l'informazione con milioni di americani", come fatto dalla deputata democratica Tulsi Gabbard dopo solo 15 minuti dall'emergenza. Anche la Casa Bianca è nel mirino per aver diramato uno scarno comunicato molto dopo la fine dell'emergenza, in cui si sottolinea solo come il presidente sia stato informato e come l'episodio sia stato legato "solamente a una esercitazione dello stato delle Hawaii".