Abu Mazen, accordo Oslo finito, Israele responsabile

(ANSAmed) - TEL AVIV, 14 GEN - "L'accordo di Oslo (fra Olp e Israele, ndr) è finito. Israele gli ha messo fine": lo ha detto il presidente Abu Mazen al Consiglio centrale palestinese. In futuro, ha aggiunto secondo Haaretz, ogni ulteriore negoziato si dovrà svolgere sotto un'egida internazionale. "Voglio essere chiaro - ha precisato. - Non accetteremo più alcuna mediazione americana". Il vicepresidente di al-Fatah Mahmud al-Aloul, citato da Haaretz, ha precisato che nei prossimi due giorni il Comitato centrale palestinese dovra' prendere una serie decisioni critiche e fra queste vi e' la sospensione del riconoscimento palestinese di Israele. ''Saranno decisioni difficili, ma responsabili'' ha anticipato. ''Il popolo palestinese ha grandi aspettative e noi dobbiamo tenerne conto, poiché siamo giunto ad un bivio per la questione nazionale palestinese''.