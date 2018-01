Moda: Tod's balla con Bolle e Kendall Jenner

(ANSA) - MILANO, 14 GEN - L'etoile Roberto Bolle e la modella Kendall Jenner, insieme, sorridenti, sotto il sole di una giornata di relax, che assaporano lo stile di vita italiano. Ecco svelati i protagonisti degli scatti della campagna pubblicitaria della primavera-estate 2018 di Tod's. L'annuncio oggi a Villa Necchi a Milano, durante la presentazione della collezione maschile per l'inverno 2018, cui hanno partecipato anche il ballerino e la modella. "Ci siamo divertiti a realizzare questa campagna. E' stato un bel momento. Per me è stato un bello stacco, era un periodo molto intenso. E' stato un momento per respirare, con Kendall ci siamo divertiti. Per chi viene dal teatro ed è abituato a molte ore di allenamento, è una fuga da questo mondo pieno di sudore e sacrifici e lavoro quotidiano - ha raccontato Bolle - Mi piace che sia venuto fuori questo essere ambasciatore dello stile italiano. Volevamo far vedere lo stile italiano. Io sono molto fiero dei miei valori". Le immagini sono firmate da Mikael Jansson e scattate a Malibù.