(ANSA) - MILANO, 14 GEN - Un'intera famiglia (padre, madre e quattro figli) è stata soccorsa e trasportata al Niguarda di Milano per un'intossicazione da monossido. E' accaduto in serata a Cassina de' Pecchi (Milano). La famiglia era nel proprio appartamento al pian terreno in via Cardinal Ferrari, dove sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale del 118. I quattro bambini hanno un'età compresa tra gli otto anni e i dodici mesi. Sono stati trasportati tutti al Niguarda in codice giallo per un eventuale trattamento in camera iperbarica.