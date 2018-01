(ANSA) - ROMA, 15 GEN - Almeno 25 persone hanno perso la vita e altre 65 sono rimaste ferite oggi in seguito a un duplice attentato kamikaze a Bagdad. Lo ha reso noto il ministero dell'Interno del Paese. Il maggiore generale Saad Maan ha detto che l'attacco è avvenuto durante l'ora di punta a piazza Tayran ed e' stato realizzato da due attentatori suicida. Secondo funzionari del ministero dell'Interno il numero dei morti potrebbe aumentare. Per il momento l'attentato non e' stato rivendicato, ma le autorità non escludono che si tratti dell'Isis.