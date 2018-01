Baby gang, il 17enne accoltellato torna a scuola. Ma un altro minore aggredito con pugni e insulti

Arturo, il 17enne accoltellato una settimana prima di Natale., torna a scuola, dai suoi compagni di classe, nel liceo Cuoco a Napoli. «Bentornato Arturo», dice un grande striscione che i suoi amici hanno affisso all’ingresso.

Sorride e ad accompagnarlo c'è la mamma, Maria Luisa Iavarone, che dal giorno dell’aggressione, non ha smesso un attimo di chiedere giustizia e il coinvolgimento di tutti per fermare la violenza di cui è stato vittima. E’ imbarazzato, Arturo, quando varca il portone ingresso della sua scuola. «Sono imbarazzato perchè non mi aspettavo tanti giornalisti al mio ritorno a scuola, questa accoglienza dei miei compagni - dice al suo arrivo - ora mi aspettano i professori, più i che miei compagni». «Sono emozionato, ciò che mi è mancato è stato anche questo portone - afferma - vorrei fare presto, ho lezione».

Altro minore aggredito a Napoli, pugni e insulti



Insulti e poi un pugno in faccia: un altro minore è stato aggredito a Napoli. Ieri sera, verso le 21.30, davanti alla stazione della metropolitana 'Policlinicò un sedicenne ha riferito di essere stato avvicinato da un gruppo di ragazzi, di età compresa tra i 16 e i 18 anni, che non conosceva. Prima hanno iniziato ad insultarlo, poi lo hanno colpito al volto con un pugno rompendogli il naso.

Il minorenne è andato a casa e poi con i genitori si è recato all’ospedale Vecchio Pellegrini dove gli è stata refertata una prognosi di 30 giorni. Il ragazzino ha rifiutato il ricovero. La Polizia di Stato, che non è intervenuta sul posto ma è stata allertata in ospedale, sta accertando i fatti.