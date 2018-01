Papa partito per Cile e Perù

(ANSA) - ROMA, 15 GEN - Papa Francesco é partito per il viaggio che lo porterà per una settimana prima in Cile e poi in Perù, il ventiduesimo all'estero del suo pontificato, il sesto che tocca Paesi dell'America Latina. L'aereo dell'Alitalia con a bordo il Pontefice è decollato dall'aeroporto di Roma-Fiumicino con destinazione Santiago del Cile, dove atterrerà dopo quasi 16 ore di volo. All'aeroporto della capitale cilena il Papa sarà accolto dalla presidente uscente della Repubblica, ma ancora in carica, la socialista Michelle Bachelet. Quindi il trasferimento alla Nunziatura apostolica, dove Francesco alloggerà nel suo soggiorno a Santiago. In Cile, oltre alla capitale, il Pontefice visiterà le città di Temuco, a Sud, dove incontrerà le popolazioni indigene Mapuche, e Iquique, nel Nord minerario. In Perù, dove arriverà giovedì sera, sarà nella capitale Lima, nell'amazzonica Puerto Maldonado e a Trujillo, sulla costa del Pacifico, colpita l'anno scorso dalle inondazioni di 'El Nino'. Il rientro a Roma è previsto per lunedì 22. Entrambi i Paesi sono stati visitati in precedenza da papa Giovanni Paolo II: il Cile nel 1987, il Perù due volte, nell'85 e nell'88.