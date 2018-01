Ucciso pregiudicato a Bari: un solo killer, sparati 3 colpi

(ANSA) - BARI, 15 GEN - Sembra sia stato uomo solo, con il volto coperto, a uccidere, ieri sera a Bari, Fabiano Andolfi, di 33 anni, agli arresti domiciliari per rapina, nell'abitazione dei nonni materni, al quartiere Carrassi. Contro il 33enne sono stati sparati tre colpi di pistola calibro 9x21, uno dei quali l'ha colpito ad un fianco. Non è ancora chiaro come il killer sia riuscito a entrare nell'appartamento nel quale si trovavano i nonni della vittima. Secondo voci non confermate dai carabinieri, sembra che il sicario abbia citofonato spacciandosi per un rappresentante delle forze dell'ordine lì per un controllo di routine ai detenuti ai 'domiciliari'. Nella notte militari dell'Arma hanno eseguito controlli e ascoltato i parenti della vittima. Andolfi era stato arrestato nel 2011 con l'accusa di aver compiuto in poche ore, assieme ad un complice, quattro rapine, tra Bari, Triggiano e Bitonto. Condannato a 8 anni, stava scontando l'ultimo periodo di detenzione ai domiciliari. (ANSA).