(ANSA) - ROMA, 15 GEN - Sono 841 i migranti sbarcati in Italia nelle prime due settimane di gennaio, il 64% in meno rispetto allo stesso periodo del 2017, quando gli arrivi via mare furono 2.355. Lo evidenziano i dati aggiornati del Viminale. In forte calo, in particolare, le persone giunte dalla Libia, seguendo un trend avviato nel luglio passato: sono 544, contro le 2.188 dello scorso anno.