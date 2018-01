(ANSA) - TRIESTE, 15 GEN - "Giulio, secondo non compleanno, erano 30! 15.01.2018". E' il tweet postato oggi da Paola Deffendi, la madre di Giulio Regeni, in occasione del giorno del compleanno del ricercatore di Fiumicello che, se fosse stato vivo, oggi avrebbe compiuto 30 anni. Sono centinaia i messaggi che hanno ricordato sui social l'anniversario, reiterando, ancora una volta, la richiesta di verità sull'omicidio. In molti hanno utilizzato l'hashtag #Giulio30. Giulio Regeni fu rapito, torturato e ucciso in Egitto tra gennaio e febbraio due anni fa. (ANSA).