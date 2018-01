(ANSA) - ROMA, 15 GEN - "Al governo normeremo ogni presenza islamica nel Paese. Esattamente come in tempi non sospetti ha sostenuto Oriana Fallaci, siamo sotto attacco, sono a rischio la nostra cultura, società, tradizioni, modo di vivere. E' in corso un'invasione, a gennaio sono ripresi anche gli sbarchi. Il colore della pelle non c'entra e c'è un pericolo molto reale: secoli di storia che rischiano di sparire se prende il sopravvento l'islamizzazione finora sottovalutata". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, commenta le polemiche nate dopo le dichiarazioni di Attilio Fontana sul fatto che se non si frena l'ingresso dei migranti sia a rischio la razza bianca.