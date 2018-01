Sanità: presunte bustarelle, Ateneo Padova avvia indagine

(ANSA) - PADOVA, 15 GEN - L'Università di Padova ha avviato un'indagine disciplinare per far luce sui due episodi di presunte bustarelle in presidi sanitari del Veneto raccontati l'altra sera dalla trasmissione Rai 'Petrolio'. "Sulla base del filmato trasmesso da 'Petrolio' e successive inchieste giornalistiche - afferma una nota del Rettorato - viene attribuito a due docenti dell'Università di Padova un comportamento professionale fortemente lesivo non solo dei diritti dei cittadini, ma anche dei valori e dell'immagine dell'Ateneo". "Per questo - conclude la nota - a fianco dell'azione giudiziaria e in stretta collaborazione con l'Azienda Ospedaliera, il Rettore ha avviato l'indagine disciplinare che gli compete, al fine di far luce sulla vicenda nel più breve tempo possibile, e assumere i provvedimenti conseguenti".