Crolla struttura Borsa Giacarta, feriti

(ANSA) - GIACARTA, 15 GEN - Almeno 77 persone rimaste ferite oggi in seguito al crollo di una balconata interna nella sede della Borsa di Giacarta sono state trasportate in un ospedale della capitale indonesiana. Lo riferisce la Cnn, citando un alto funzionario del dipartimento della polizia della capitale indonesiana. Secondo le autorità, il crollo del piano ammezzato sopra l'atrio centrale dell'edificio è stato causato da un cedimento strutturale nel palazzo costruito alla fine degli anni Novanta. L'incidente è avvenuto attorno alle 12:30 locali, durante la pausa pranzo, quando la lobby sottostante era affollata di gente, che è stata travolta dai calcinacci. La maggior parte dei feriti sono studenti di un'università indonesiana in visita, molti dei quali presentano fratture. Le autorità hanno comunque assicurato che nessuno dei feriti è in pericolo di vita.