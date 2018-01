Esplosione in un ristorante italiano: crolla palazzo. Due morti estratti dalle macerie

I servizi di soccorso hanno estratto due persone decedute dalle macerie del palazzo crollato la notte scorsa ad Anversa. Lo scrive l’agenzia Belga, precisando che non sono ancora state identificate e quindi non si sa se sono le persone precedentemente dichiarate scomparse. Come è noto, l’esplosione potrebbe essere avvenuta, a causa di una perdita di gas, nella cucina della pizzeria italiana "Primavera" che si trovava al piano terra dell’edificio.

Sono almeno 14 le persone rimaste ferite nel crollo del palazzo ieri sera.

Tra i feriti, riporta il giornale, una persona è in condizioni critiche - un 34enne secondo il Gazet van Antwerpen - mentre altre cinque sono gravi e le rimanenti otto sono rimaste ferite solo lievemente.

Le squadre di soccorso hanno lavorato tutta la notte alla ricerca di eventuali superstiti e la polizia ha reso noto questa mattina che due persone mancano ancora all’appello: probabilmente si trovano ancora sotto le macerie.

Finora sette persone sono state estratte vive dalle macerie, incluso un bambino.

