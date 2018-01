Cina-Usa: Xi a Trump, aprire di più nostri mercati

(ANSA) - PECHINO, 16 GEN - Cina e Usa devono aprire di più i rispettivi mercati e rafforzare la cooperazione, nel mezzo delle crescenti tensioni sugli squilibri commerciali. E' l'auspicio espresso dal presidente Xi Jinping nella telefonata di oggi con la controparte Donald Trump in cui ha osservato che le relazioni bilaterali sono rimaste stabili con progressi nel 2017. I due Paesi, ha riferito la tv statale Cctv, dovrebbero cooperare su numerosi temi e prendere "misure costruttive" in "un'ampliata cooperazione per risolvere i nodi commerciali ed economici".