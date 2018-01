(ANSA) - NAPOLI, 16 GEN - Ci saranno anche Arturo e Maria Luisa Iavarone, in Prefettura, a Napoli, in occasione del Comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza per il fenomeno delle baby gang, convocato dal ministro dell'Interno, Marco Minniti. I due sono stati invitati e saranno ricevuti al termine della riunione. Intanto il liceo Cuoco-Campanella di Napoli, dove studia Arturo, nell'ambito di una serie di iniziative a sostegno della legalità e della non violenza ha organizzato per venerdì prossimo un dibattito con i vertici della Dda di Napoli.