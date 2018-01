Circolare per le questure: "Gira una pistola grande come una carta di credito"

E’ da poco in commercio una pistola che ha le dimensioni di una carta di credito: 5,8 cm di lunghezza per 5,40 di altezza e solo 1,27 di spessore. Lo segnala il Dipartimento di Pubblica sicurezza in una circolare inviata a tutte le questure italiane chiedendo ai presidi sul territorio «di voler fornire informazioni in ordine ad eventuali movimenti o sequestri di armi aventi caratteristiche simili a quella segnalata». L’arma è in vendita all’estero ed è distribuita da due aziende statunitensi.