Caso Bellomo:4 corsiste da pm Bari,alcune parlano di minacce

(ANSA) - BARI, 16 GEN - Quattro ex corsiste di Francesco Bellomo, l'ex giudice del Consiglio di Stato destituito nei giorni scorsi, sono state sentite dalla Procura di Bari nell'ambito dell'indagine per estorsione a carico dell'ex magistrato. A quanto si apprende, alcune di loro avrebbero confermato di aver subito minacce per firmare un contratto in cambio di una borsa di studio per seguire il suo corso di magistratura e di essersi rifiutate, altre avrebbero invece negato di aver subito minacce, ma almeno una di loro, a quanto si apprende, ha comunque firmato. Il contratto, come già emerso nelle dichiarazioni di altre corsiste, prevedeva un codice di comportamento con tanto di dress code, mini gonne e tacchi, e il rifiuto delle ragazze a rispettare queste ed altre regole sarebbe costato loro l'allontanamento dal corso. Nelle prossime settimane la Procura convocherà altre ex corsiste baresi.