Di Maio, ministro Economia? Noto suo mondo, anche non M5S

(ANSA) - ROMA, 16 GEN - "Il ministro dell'Economia deve esser conosciuto agli investitori internazionali, deve conoscere il mondo" economico in Italia e nel mondo. Se può essere non iscritto? Sicuramente miriamo a coinvolgere persone che sono del M5S ma non lo sanno". Lo afferma il candidato premier M5S Luigi Di Maio a CorriereLive.