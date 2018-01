Nonno era famoso primario Mauriziano, lei denuncia ospedale

(ANSA) - TORINO, 15 GEN - Una querela per lesioni colpose aggravate è stata presentata da una paziente contro l'ospedale Mauriziano di Torino. L'autrice - tramite il legale - è Giuseppina Barone, 80 anni, bisnipote del senatore Antonio Carle, noto primario dello stesso Mauriziano a cui è stata dedicata anche l'aula magna dell'ospedale: la donna era affetta da endocardite, ma i medici - è la tesi - hanno scambiato le vegetazioni dell'endocardite per calcificazioni. Barone era stata ricoverata per una polmonite lo scorso settembre. I medici, però, le avevano anche riscontrato un'infezione da enterococco. Barone era stata curata con un antibiotico e sottoposta a esami, tra cui un'ecografia non transesofagea che ha escluso l'endocardite. La donna è stata dimessa, ma dopo pochi mesi l'infezione si è ripresentata. Il 9 novembre è stata sottoposta, questa volta alle Molinette, alla sostituzione della valvola aortica e mitrale: in quest'ultima era presente un ascesso la cui rottura avrebbe potuto causare la morte della donna. (ANSA).